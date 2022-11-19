Німеччина

Угода 17-річного німця зі "джмелями" спливає влітку 2023 року.

Юний нападник дортмундський Боруссії Юссуфа Мукоко ризикує змінити клубну прописку влітку 2023 року на правах вільного агента через спливаючий контракт.

17-річний німець камерунського походження заявив, що поки що не визначився зі своїм майбутнім.

"Я прийму своє рішення в правильний момент. Я почуваюся таким щасливим у Боруссії Дортмунд і знаю, що Едін Терзіч мені довіряє.

Незабаром ви дізнаєтеся, чи вирішу я залишитися в Дортмунді чи ні", — цитує слова Мукоко журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Мукоко провів за Боруссію Дортмунд 22 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 6 результативних передач. Нагадаємо, що молодий форвард "джмелів" виступить на ЧС-2022 за збірну Німеччини.