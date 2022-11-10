Хансі Флік зробив свій вибір на майбутній Мундіаль.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
10 листопада 2022, 13:45
Став відомий склад збірної Німеччини на чемпіонат світу-2022.
У фінальну заявку команди Хансі Фліка потрапили 26 футболістів:
Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт).
Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Маттіас Гінтер, Крістіан Гюнтер (обидва – Фрайбург), Тіло Керер (Вест Хем), Лукас Клостерманн, Давид Раум (обидва – РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал), Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле (обидва – Боруссія Дортмунд).
Півзахисники: Карім Адеємі, Юліан Брандт (обидва – Боруссія Дортмунд), Леон Горецька, Йозуа Кімміх, Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Лерой Сане (усі – Баварія), Маріо Гетце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчей) Челсі), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах).
Нападники: Ніклас Фюлкруг (Вердер), Серж Гнабрі (Баварія), Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд).
Нагадаємо, що турнір пройде у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.