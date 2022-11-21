Німеччина

Німецький клуб не хоче втрачати 25-річного футболіста безкоштовно.

Маркус Тюрам може залишити Боруссію М у січні, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво клубу готове продати 25-річного гравця збірної Франції взимку, щоб не втратити його безкоштовно після закінчення сезону.

30 червня 2023 року Тюрам може стати вільним агентом. Інтерес до Тюраму виявляють Інтер та Баварія.

У 15 матчах сезону Бундесліги на рахунку Тюрама 10 голів та 3 асисти.