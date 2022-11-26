Німеччина

Усе залежить від вибору вболівальників.

Завершився останній місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Німеччині знайшлось шість претендентів на почесне звання найкращого гравця листопада 2022 року.

– Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) / 3 матчі (Гоффенгайм, Фрайбург, Вердер), 3 голи + 2 гольові передачі;

– Серж Гнабрі (Баварія) / 3 матчіі (Герта, Вердер, Шальке), 4 голи;

– Домінік Собослаї (РБ Лейпциг) / 3 матчі (Гоффенгайм, Фрайбург, Вердер), 2 гольові передачі;

– Джеремі Фрімпонг (Баєр) / 3 матчі (Уніон Берлін, Кельн, Штутгарт), 1 гольовий пас;

– Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм) / 3 матчі (РБ Лейпциг, Айнтрахт, Вольфсбург), 2 голи;

– Йонас Гофманн (Боруссія М) / 3 матчі (Штутгарт, Бохум, Боруссія Д), 2 голи + 2 гольові передачі.

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за жовтень отримав нападник Вердера Ніклас Фюллькруг (другий місяць поспіль).

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Бундесліги або нижче в цьому матеріалі.