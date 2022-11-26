Німецький форвард розповів про найближчі плани.
Юссуфа Мукоко
26 листопада 2022, 11:50
Юссуфа Мукоко, який зараз перебуває у Катарі разом з німецькою збірною, поділився думками стосовно подальших виступів.
"Мені комфортно у Боруссії, я дуже люблю цей клуб. Дуже хотів би залишитися тут.
Я хочу подивитися, який проект та перспективу запропонують мені у клубі. Це важливо".
Нагадаємо, що контракт юної зірки закінчується в червні, йому нещодавно також виповнилось 18 років, отже футболіст може самостійно вирішувати деталі стосовно майбутнього.