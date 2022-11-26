Німеччина

Німецький форвард розповів про найближчі плани.

Юссуфа Мукоко, який зараз перебуває у Катарі разом з німецькою збірною, поділився думками стосовно подальших виступів.

"Мені комфортно у Боруссії, я дуже люблю цей клуб. Дуже хотів би залишитися тут.

Я хочу подивитися, який проект та перспективу запропонують мені у клубі. Це важливо".

Нагадаємо, що контракт юної зірки закінчується в червні, йому нещодавно також виповнилось 18 років, отже футболіст може самостійно вирішувати деталі стосовно майбутнього.