Німеччина

Фахівець напередодні подав у відставку зі своєї посади.

Директор збірної Німеччини Олівер Бірхофф після невдалого виступу національної команди на ЧС-2022 вирішив залишити свою посаду.

Одним з кандидатів на вакантне робоче місце вважався Матіас Заммер, але у керівництва DFB поки що немає домовленості із фахівцем. Заммер працює у дортмундіській Боруссії консультантом і свою посаду не залишить.

Є ще три кандидати, які також не проти взятись за цю роботу: Філіпп Лам, Міхаель Баллак, Селія Сашич та Фреді Бобіч.

І останній — фаворитна кандидатура, незважаючи на те, що він працює у спортивному відділі берлінської Герти. Лам та Сашич — довірені особи президента DFB Бернда Нойендорфа.

Також, як варіанти, приводяться кандидатури Карл-Хайнца Румменігге, Руді Феллера та Лотара Маттеуса.