У Німецькому футбольному союзі висловили довіру фахівцю, незважаючи на виліт із ЧС-2022 на груповій стадії.
Гансі Флік, dfb.de
07 грудня 2022, 21:14
Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив про те, що нинішній головний тренер національної збірної Німеччини Гансі Флік продовжить працювати на своїй посаді та готуватиме команду до домашнього ЄВРО-2024.
Президент НФС Бернд Нойєндорф прокоментував рішення надати колишньому керманичу мюнхенської Баварії ще один шанс.
"Ми всі переконані, що чемпіонат Європи 2024 року в нашій країні являє собою чудову можливість для футболу в Німеччині. Наша мета — зробити цей турнір спортивним успіхом.
Ми повністю впевнені в тому, що Гансі Флік впорається. Впорається з цим викликом разом із командою", — цитує слова Бернда Нойендорфа офіційний сайт Німецького футбольного союзу.
Нагадаємо, що раніше були чутки про звільнення Гансі Фліка з посади головного тренера збірної Німеччини через те, що "бундестім" не змігла подолати груповий етап на чемпіонаті світу-2022 — німців випередили збірні Японії та Іспанії.