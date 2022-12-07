Німеччина

У Німецькому футбольному союзі висловили довіру фахівцю, незважаючи на виліт із ЧС-2022 на груповій стадії.

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив про те, що нинішній головний тренер національної збірної Німеччини Гансі Флік продовжить працювати на своїй посаді та готуватиме команду до домашнього ЄВРО-2024.

Президент НФС Бернд Нойєндорф прокоментував рішення надати колишньому керманичу мюнхенської Баварії ще один шанс.

"Ми всі переконані, що чемпіонат Європи 2024 року в нашій країні являє собою чудову можливість для футболу в Німеччині. Наша мета — зробити цей турнір спортивним успіхом.

Ми повністю впевнені в тому, що Гансі Флік впорається. Впорається з цим викликом разом із командою", — цитує слова Бернда Нойендорфа офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, що раніше були чутки про звільнення Гансі Фліка з посади головного тренера збірної Німеччини через те, що "бундестім" не змігла подолати груповий етап на чемпіонаті світу-2022 — німців випередили збірні Японії та Іспанії.