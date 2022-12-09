Німеччина

Гравець наступним літом можливо опиниться у рядах команди з Дортмунда.

Ruhr Nachrichten, котрий є найбільш наближеним виданням до дортмундського колективу, повідомляє, що "джмелі" зацікавлені в трансфері єгиптянина Омара Мармоша.

Футболіст з літа 2020 року виступає за першу команду Вольфсбурга.

У складі "вовків" він записав на свій рахунок лише декілька забитих м'ячів, проте доволі непогано розкрився у оренді.

Проте Штутгарту не вдалося втримати футболіста.

Жодної конкретики щодо цього трансферу немає і наразі лівий вінгер перебуває лише у довгому списку бажань клубу, хоча Боруссія й вважає варіант із гравцем цікавим.