Німеччина

Зимова перерва у німецькому чемпіонаті запланована з 20 грудня по 12 січня.

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив дати проведення нового сезону в Німеччині.

Старт німецької Бундесліги заплановано на 18 серпня 2023 року, а старт другої Бундесліги відбудеться 28 липня.

Також наголошується, що перший раунд Кубку Німеччини заплановано на 11-14 серпня.

Зимова перерва у німецькому чемпіонаті пройде з 20 грудня по 12 січня.

Останній тур Бундесліги пройде 18 травня 2024 року, а 25 травня відбудеться фінал Кубка Німеччини.