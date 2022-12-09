Зимова перерва у німецькому чемпіонаті запланована з 20 грудня по 12 січня.
dfl.de
09 грудня 2022, 17:18
Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив дати проведення нового сезону в Німеччині.
Старт німецької Бундесліги заплановано на 18 серпня 2023 року, а старт другої Бундесліги відбудеться 28 липня.
Також наголошується, що перший раунд Кубку Німеччини заплановано на 11-14 серпня.
Зимова перерва у німецькому чемпіонаті пройде з 20 грудня по 12 січня.
Останній тур Бундесліги пройде 18 травня 2024 року, а 25 травня відбудеться фінал Кубка Німеччини.