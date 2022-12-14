Німеччина

Перехід оцінюється у десять мільйонів євро.

Баварія хоче придбати до свого складу Домініка Ліваковича, повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Sport Bild.

За інформацією джерела, трансфер 27-річного гравця збірної Хорватії у січні оцінюється у десять мільйонів євро.

Щодо голкіпера, то сам Лівакович відкритий до переходу до Баварії. Мюнхенці бачать у голкіпері заміну Мануелю Нойєру, який вибув до кінця сезону через перелом ноги.

У ході чемпіонату світу в Катарі Лівакович провів 6 матчів за збірну Хорватії: пропустивши 6 голів та 2 рази зіграв на "нуль".