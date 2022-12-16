Німеччина

Футболіст два рази провалив допінг-тест.

Декілька років тому захисника молодіжної збірної Хорватії Маріо Вушковіча вважали одним з найталановитіших гравців покоління.

Він "стукав у двері" основної збірної Хорватії, а влітку 2022 року він переїхав до Німеччини. Хайдук продав його у Гамбург за три мільйони євро.

Тоді почались неприємні історії в молодого футболіста. У вересні 2022 року, після матчу за Гамбург, в Вушковіча взяли допінг-пробу.

Вона виявилась позитивною, хоча футболіст був рішуче налаштований довести, що це не може бути правдою.

Він здав ще одну допінг-пробу вже іншим способом, через сечу. Але і вона показала, що хорват вживав еритропоетин – речовину, що збільшує дихальну здатність.

Гамбург тимчасово відсторонив свого основного футболіста від тренувань, але Німецька футбольна асоціація може діяти жорсткіше — усунити гравця від футболу на чотири роки. Справа все ще не завершена.