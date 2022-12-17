Німеччина

Пошук резервного воротаря для Баварії виявився справжнім бразильським серіалом.

Лише тиждень минув із того моменту, як футбольний світ дізнався про перелом ноги в голкіпера мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Мануеля Ноєра, через який досвідчений воротар не зможе грати до завершення поточного сезону.

Оскільки чиннім чемпіони Бундесліги до сих пір беруть участь у чемпіонських перегонах на внутрішній арені та в матчах плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, на другу частину футбольного року їм точно знадобиться високоякісний голкіпер у рамку воріт.

Власне, Баварія вже має одного такого на контракті — Александра Нюбеля, що наразі виступає на правах оренди у французькому Монако, проте не квапиться повертатись до Мюнхена саме через необхідність у подальшому конкурувати за місце в стартовому складі проти гарантовано основного Ноєра.

Це вже призвело до заочної конфронтації між гравцем та німецьким колективом, а також спричинило появу в ЗМІ неоднозначних коментарів агента Нюбеля.

Не забарився з відповіддю й представник Ноєра Томас Крот: "Чому б Александеру Нюбелю просто не зателефонувати Мануелю або тренеру воротарів Баварії Тоні Тапаловичу і спокійно обговорити ситуацію. Чому про все говорять публічно?

Вони знають один одного, і саме Тапалович та Мануель на ранній стадії порекомендували Баварії підписати Нюбеля. Тож вони зіграли велику роль у переході цього гравця до Баварії в 2020 році", — заявив агент Мануеля.

Цікаво, що саме Тапалович свого часу рекомендував Ніко Ковачу взяти до оренди Нюбеля в Монако.

У той самий час французький колектив вимагає від Баварії 2 млн євро за дострокове припинення орендної угоди.