Німеччина

Ще невідомо, чи футболіст узимку повернеться до Мюнхені.

Курйозна травма Мануеля Ноєра змусила Баварію у терміновому порядку шукати голкіпера. Вже з'явилися новини щодо можливого трансферу хорвата Домініка Ліваковича, який прекрасно проявляє себе на чемпіонаті світу.

Втім, найперші чутки стосувалися Александера Нюбеля, який належить мюнхенцям і перебуває в оренді у Монако. Втім, агент 26-річного футболіста сказав у коментарі Sport1 дав короткий меседж: "Я поки що нічого не чув від Баварії".

Що цікаво, відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо підтвердив інформацію про те, що в угоді між Баварією та Монако нема пункту про повернення футболіста у січні.

Нагадаємо, що Баварія має намір продовжити контракт із Мусіалою.