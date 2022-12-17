Німеччина

Мюнхенський колектив шукає всі можливі виходи з голкіперської кризи.

Основний голкіпер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Мануель Ноєр через надзвичайно велику любов до катання на лижах буде змушений провести другу частину поточного сезону за межами тренувального та ігрового процесів.

Чинні чемпіони Бундесліги при цьому опинились у незручній ситуації, потребуючи короткочасного кадрового підсилення під час зимового трансферного вікна.

Однак далеко не кожен голкіпер бажає підписувати піврічні контракти з новими колективами чи, тим паче, залишатись після нетривалого перебування за спиною головного претендента на місце у воротах, коли той повернеться до гри.

Це вже спричинило появу напруги в стосунках поміж воротарем Баварії Александером Нюбелем, який наразі виступає у французькому Монако на правах оренди та якого намагається запросити назад "Рекордмайстер", та керівництвом німецького гранду.

Проте на трансферному ринку є ще чимало цікавих опцій. Зокрема, голові правління Баварії Оліверу Кану, який у минулому захищав ворота цього клубу, дуже сподобався виступ марокканського воротаря Яссіна Буну на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, тож він залучив його до свого переліку бажаних підписань.

Цікаво, що німецька преса повідомляє про готовність голкіпера Севільї не тільки замінити Ноєра на другу половину сезону, а ще й залишитись після цього в кості другого номера на лаві для запасних — те, що не влаштовує Нюбеля за жодних умов.

Окрім того, на користь Буну грає володіння трьома мовами: англійською, французькою та іспанською, що пришвидшить процес адаптації гравця в новому колективі.

Стати на заваді може, хіба що, бажання Севільї отримати за свого виконавця 20 млн євро.

Яссін у цьому сезоні пропустив 37 м’ячів у 25 матчах у всіх змаганнях, зігравши при цьому сім разів "на нуль".