Німеччина

Футболіст пройшовся по президенту ФІФА.

Легендарний захисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Філіпп Лам незадоволений роботою президента ФІФА Джанні Інфантіно.

"Довіри до ФІФА якщо не немає зовсім, то її стало набагато менше. Я вважаю, що це все через президента цієї організації Джанні Інфантіно.

Він не чесна людина. Інфантіно не шукає найкращих рішень для розвитку футболу. В мене склалося саме таке враження.

Він не бажає щось змінювати, а просто шукає вигоду для себе. І це дійсно проблема. Єдиний спосіб змінити ситуацію – зосередитись на створенні прозорої процедури вибору господарів чемпіонату світу", — цитує Лама Sport1.

Раніше стало відомо, що Інфантіно може залишитися президентом ФІФА до 2031 року.