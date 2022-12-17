Футболіст пройшовся по президенту ФІФА.
Філіпп Лам, Getty Images
17 грудня 2022, 22:59
Легендарний захисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Філіпп Лам незадоволений роботою президента ФІФА Джанні Інфантіно.
"Довіри до ФІФА якщо не немає зовсім, то її стало набагато менше. Я вважаю, що це все через президента цієї організації Джанні Інфантіно.
Він не чесна людина. Інфантіно не шукає найкращих рішень для розвитку футболу. В мене склалося саме таке враження.
Він не бажає щось змінювати, а просто шукає вигоду для себе. І це дійсно проблема. Єдиний спосіб змінити ситуацію – зосередитись на створенні прозорої процедури вибору господарів чемпіонату світу", — цитує Лама Sport1.
Раніше стало відомо, що Інфантіно може залишитися президентом ФІФА до 2031 року.