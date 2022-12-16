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Джанні Інфантіно ще дуже довго керуватиме головною футбольною організацією.

ФІФА прийняла рішення не враховувати період з 2016 по 2019 рік першим терміном Джанні Інфантіно на посаді президента організації. Про це повідомляє журналіст Роб Харріс.

Інфантіно був офіційно обраний президентом у 2019 році, попри те, що став очолює ФІФА з лютого 2016 року. Нагадаємо, що швейцарець змінив Йозефа Блаттера, який пішов у відставку зі скандалом.

Усього голову ФІФА може бути обрано на три терміни по чотири роки кожен. Це означає, що Джанні може залишитися на цій посаді до 2031 року.

Вибори президента відбудуться в рамках 73 конгресу ФІФА, який відбудеться 16 березня 2023 року. Цікаво, що Інфантіно буде єдиним кандидатом на виборах.

Раніше ми писали, що FIFA відхилила прохання Зеленського виступити з посланням до миру перед фіналом чемпіонату світу.