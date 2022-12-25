Німеччина

Отто повертається у Дортмунд.

Отто Аддо йде з посади головного тренера збірної Гани та повертається до Дортмунда.

Головний тренер збірної Гани провів три матчі чемпіонату світу на чолі своєї національної збірної. Після поразки на груповому етапі від Уругваю 47-річний функціонер подав у відставку.

"Було ясно, що після чемпіонату світу я завершу кар'єру. Ми з родиною бачимо наше майбутнє в Німеччині.

Мені подобається моя роль у Дортмунді. Навіть якби ми були чемпіонами світу, все б закінчилося. Це сімейне рішення" — сказав колишній гравець клубів Бундесліги, який зіграв 98 матчів за Гамбург, Майнц, Боруссію Дортмунд і Ганновер.

Роль, яку Аддо так цінує в Дортмунді, — це роль головного промоутера талантів. Аддо отримав тимчасове призначення в збірну Гани в лютому 2022 року.