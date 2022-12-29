Німеччина

Голкіпер не хоче знову бути без ігрової практики.

Александер Нюбель не планує повертатися до Баварії на тлі серйозної травми Мануеля Ноєра.

"Мені немає особливого сенсу повертатися до Баварії. Я не знаю, наскільки серйозна травма Ноєра. Але я думаю, що він буде знову у формі до літа. Триматиму кулаки за нього.

Я дуже щасливий у Монако, у мене попереду ще багато матчів. Тут я зрозумів, наскільки важливою є ігрова практика. Я більше не хочу без цього обходитися", — наводить слова Нюбеля Bild.

Нюбель виступає за Монако на правах оренди. Повідомлялося, що його можуть повернути як заміну травмованого Мануеля Ноєра.