Німеччина

Трансфер стався всередині німецької Бундесліги.

Німецький Кельн на своєму сайті офіційно підтвердив перехід 27-річного форварда Герти Деві Зельке.

Футболіст отримав контракт до 30 червня 2024 року. Перехід стався на правах вільного агента.

Зельке постійно був під наглядом тренерів збірної Німеччини, але за основну національну команду не зіграв жодного разу.

У 2015 році Зельке змінив Вердер на Лейпциг, який тоді виступав у Другій Бундеслізі. За РБ він провів 53 матчі, забив 14 голів та віддав 4 асисти.

Кельн у сезоні-2022/23 не показує стабільної гри, займаючи 13 позицію після 15 матчів. Щодо Зельке, то на його рахунку у цьому сезоні 14 матчів, 2 голи та 1 асист.