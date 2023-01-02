Себастьян Алле. Боруссія Д
02 січня 2023, 19:28
Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле повернувся на базу клубу сьогодні, 2 грудня.
Він був відстуній з моменту свого трансферу у Дортмунд, тому що боровся із злоякісною пухлиною яєчок. Алле поборов хворобу.
"Ми дуже раді, що Себастьян повернувся в Дортмунд і може приєднатися до команди. Останні кілька тижнів були дуже позитивними. Себастьян божевільно боровся з хворобою.
Він неймовірно позитивна людина і хоче повернутися на поле. Ми й надалі будемо супроводжувати його на цьому шляху", — сказав спортивний директор клубу Себастьян Кель.
Сьогодні футболісти зібрались на базі, щоб поспілкуватись щодо результатів. Боруссія наразі йде на шостій сходинці у Бундеслізі.