Німеччина

Футболіст остаточно поборов рак!

Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле повернувся на базу клубу сьогодні, 2 грудня.

Він був відстуній з моменту свого трансферу у Дортмунд, тому що боровся із злоякісною пухлиною яєчок. Алле поборов хворобу.

"Ми дуже раді, що Себастьян повернувся в Дортмунд і може приєднатися до команди. Останні кілька тижнів були дуже позитивними. Себастьян божевільно боровся з хворобою.

Він неймовірно позитивна людина і хоче повернутися на поле. Ми й надалі будемо супроводжувати його на цьому шляху", — сказав спортивний директор клубу Себастьян Кель.

Сьогодні футболісти зібрались на базі, щоб поспілкуватись щодо результатів. Боруссія наразі йде на шостій сходинці у Бундеслізі.