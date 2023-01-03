Скорочення:

по — повернення оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — закінчив кар'єру

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:

Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Клуб Прийшли Пішли

Айнтрахт Франкфурт

 Пакстен Еронсон (п, Філадельфія, 4 млн)
Саймон Сімоні (в, Динамо, 600 тис)
 

 

Аугсбург

 Арне Енгельс (п, NXT, 100 тис)  

Баварія

  
 

Баєр Леверкузен

    

Боруссія Дортмунд

    

Боруссія Менхенгладбах

    

Бохум

 Кевен Шлоттербек (з, Фрайбург, ор)  

Вердер

   Беньямін Голлер (н, Нюрнберг, ?)
Ніколай Рапп (п, Кайзерслаутерн, ор)

Вольфсбург

    

Герта Берлін
 		 Лінус Гехтер (з, Айнтрахт Б, ор)
Владімір Даріда (п, Аріс, ва)
Донг-Джун Лі (н, Чонбук, 700 тис)
Деві Зельке (н, Кельн, ва)

Гоффенгайм

 Каспер Дольберг (н, Ніцца, ор) Бенджамін Хюбнер (з, зк)

Кельн

 Деві Зельке (н, Герта, ва)
 

Майнц
 		 Ніклас Тауер (п, Шальке, ор)
 

РБ Лейпциг

 

  

Уніон Берлін

   Тімотеуш Пухач (з, Панатіакос, ор)

Фрайбург

 Кеннет Шмідт (з, Фрайбург ІІ) Кевен Шлоттербек (з, Бохум, ор)

Шальке

 Ніклас Тауер (п, Майнц, ор)
Соічіро Кузукі (п, Шальке ІІ)

 		 Флоріан Флік (п, Нюрнберг, ор)
Керім Чалханоглу (з, Зандхаузен, ор)

Штутгарт

   Матео Клімович (п, Атлетіко Сан-Луїс, ор)