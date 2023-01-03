Football.ua представляє таблицю зі всіма переходами німецької Бундесліги під час зимового трансферного вікна.
КАСПЕР ДОЛЬБЕРГ, ФК Гоффенгайм
03 січня 2023, 19:30
Скорочення:
по — повернення оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — закінчив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:
Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
|Клуб
|Прийшли
|Пішли
|
Айнтрахт Франкфурт
|Пакстен Еронсон (п, Філадельфія, 4 млн)
Саймон Сімоні (в, Динамо, 600 тис)
|
|
Аугсбург
|Арне Енгельс (п, NXT, 100 тис)
|
|
Баварія
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Баєр Леверкузен
|
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Боруссія Дортмунд
|
|
|
Боруссія Менхенгладбах
|
|
|
Бохум
|Кевен Шлоттербек (з, Фрайбург, ор)
|
|
Вердер
|
|Беньямін Голлер (н, Нюрнберг, ?)
Ніколай Рапп (п, Кайзерслаутерн, ор)
|
Вольфсбург
|
|
|
Герта Берлін
|
|Лінус Гехтер (з, Айнтрахт Б, ор)
Владімір Даріда (п, Аріс, ва)
Донг-Джун Лі (н, Чонбук, 700 тис)
Деві Зельке (н, Кельн, ва)
|
Гоффенгайм
|Каспер Дольберг (н, Ніцца, ор)
|Бенджамін Хюбнер (з, зк)
|
Кельн
|Деві Зельке (н, Герта, ва)
|
|
Майнц
|
|Ніклас Тауер (п, Шальке, ор)
|
РБ Лейпциг
|
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Уніон Берлін
|
|Тімотеуш Пухач (з, Панатіакос, ор)
|
Фрайбург
|Кеннет Шмідт (з, Фрайбург ІІ)
|Кевен Шлоттербек (з, Бохум, ор)
|
Шальке
|Ніклас Тауер (п, Майнц, ор)
Соічіро Кузукі (п, Шальке ІІ)
|Флоріан Флік (п, Нюрнберг, ор)
Керім Чалханоглу (з, Зандхаузен, ор)
|
Штутгарт
|
|Матео Клімович (п, Атлетіко Сан-Луїс, ор)