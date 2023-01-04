Німеччина

Зірка дортмундської команди нарешті готовий грати.

Марко Ройс повернувся після пошкодження та буде готовим на другу половину цього сезону.

Німецький нападник травмувався у поєдинку проти Шальке в вересні, а потім отримав рецедив після невдалих виходів на заміни проти Уніона та Бохума.

Через травму футболіст також пропустив чемпіонат світу.

Нещодавно гравець розпочав тренування у тренажерному залі й днями повернеться до загальної групи, в якій підготується до поновлення кампанії.

Бажаємо Здоров'я!