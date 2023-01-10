Німеччина

Футболіст розповів про свою хворобу та процес боротьби з нею.

Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле поборов рак та вже приступив до тренувань у загальній групі футболістів.

Про свою боротьбу із страшною хворобою він розповів після тренування.

"Чи плакав я, коли дізнався про рак? Ні! Я відразу подумав, що повинен пройти через це зараз. З нашими лікарями, з урологом з Бад-Рагаца. У мене не було іншого виходу. Якщо б я впав у депресію, то це було б дуже погано. Тож я сказав собі: залишайся позитивним, збирай сім’ю та друзів разом. Ти не один. Тож пройди це разом із ними.

Я думаю, що весь досвід і подорожі, які я мав у своєму житті, і контакти з такою кількістю людей у ​​спорті привели мене до цього позитивного способу мислення. Я сприймаю життя як важливу гру, як великий виклик. Я ніколи не думав про те, що помру.

Коли я повернувся додому, моя дружина підготувала кілька маленьких плакатів, на яких були зображені мама, тато, брат, сестра. Це насправді було найбільш емоційно. Але також було неймовірно почути слова від футбольних людей. До мене звернувся президент Кот-д'Івуару, мої колишні клуби і, звичайно, багато гравців. Футболісти Айнтрахта — Лука Йович і Анте Ребіч також написали мені, що мене порадувало".

"Я спочатку обговорював з дружиною, як краще пояснити мою хворобу нашим дітям. Ми шукали поради в Інтернеті та запитували інших людей. Потім ми знайшли спосіб і пояснили їм це за допомогою невеликого відео. Найважче було змусити їх зрозуміти, що зараз зі мною все добре, але я хворий і потребую госпіталізації — навіть на кілька тижнів чи місяців. Ми хотіли бути чесними.

На щастя, вони сприйняли це добре, я багато сміявся вдома, багато грав з ними. Спочатку, звісно, ​​було не так, як зазвичай – мій старший син часто хотів на мене пригнути, покататись на мені, тож я змушений був йому сказати: "Ще рано". Але зараз все добре".

"Я тренуюсь з Apple Watch. Я мав його протягом шести місяців, щоб стежити за собою і мати всі дані про здоров'я. Це дозволяє мені точно оцінити інтенсивність і мати приблизний огляд мого стану.

Я пройшов чотири хіміотерапії плюс дві операції. Кожного разу мені доводилося проводити кілька днів у лікарні та на ліжку. Симптоми були неприємні. Щоразу я втрачав багато рідини, і в результаті важив на кілька кілограмів менше. У мене була гикавка і проблеми зі шлунком, я деякий час не міг правильно їсти.

Чи порадив би я пройти футболістам урологічне обстеження? Я б рекомендував усім людям, не тільки футболістам, регулярно проходити обстеження. І я б також радив кожному клубу проводити регулярні перевірки. Тому що не завжди є чіткі симптоми, щоб можна було діагностувати рак. Аналізи крові важливі, у разі сумнівів, пухлинні маркери можуть надати інформацію. Це надзвичайно важливо і може врятувати життя", — сказав Алле.

Нагадаємо, що після ряду ретельних медичних обстежень, проведених у липні, в Алле була остаточно виявлена ​​пухлина яєчка.