Німеччина

Майбутнім господарям чемпіонату Європи-2024 потрібно чимось себе зайняти.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі залишився позаду, проте до наступної великої події в світовому футболі залишилось чекати відносно недовго — усього за півтора роки ми поринемо до протистоянь у рамках чемпіонату Європи-2024.

Господарем цього турніру буде Німеччина, і за багаторічною традицією збірна цієї країни отримає путівку одразу до групового раунду, оминувши таким чином необхідність кваліфікуватись на змагання.

Не дивлячись на привілейований статус, ця унікальна перепустка радше створить багато клопотів для тренерського штабу "Бундестім", оскільки офіціальних матчів у їхньої команди в такому випадку буде обмаль.

Компенсувати нестачу німці вирішили за рахунок збільшеної кількості товариських матчів, і навіть на окремому етапі прийшли до рішення підготувати турне країнами Північної Америки у вересні-жовтні 2023 року.

За океаном Німеччина зіграє проти США та Мексики, а також у її планах є протистояння проти попередніх чемпіонів світу, Франції, та Японією, проти якої європейський колектив нещодавно грав на мундіалі в Катарі.