Себастьен поділився враженнями від дебюту за Боруссію.
Себастьен Алле
11 січня 2023, 17:00
Себастьен Алле зумів здолати важку хворобу та повернувся до гри, дебютувавши за Дортмунд у вчорашньому матчі проти Фортуни Дюссельдорф.
Команда розгромила свого суперника з рахунком 5:1, а івуарієць вийшов на поле замість Мукоко ближче до завершення матчу.
Гравець прокоментував свій дебют наступним чином.
"Є наразі велика різниця між тренуваннями та іграми, і я помітив це сьогодні. Я не дуже далеко від своєї форми.
Питання тільки в тому, наскільки добре я зараз працюю. Потрібен час, а потім все прийде само собою".