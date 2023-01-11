Німеччина

Себастьен поділився враженнями від дебюту за Боруссію.

Себастьен Алле зумів здолати важку хворобу та повернувся до гри, дебютувавши за Дортмунд у вчорашньому матчі проти Фортуни Дюссельдорф.

Команда розгромила свого суперника з рахунком 5:1, а івуарієць вийшов на поле замість Мукоко ближче до завершення матчу.

Гравець прокоментував свій дебют наступним чином.

"Є наразі велика різниця між тренуваннями та іграми, і я помітив це сьогодні. Я не дуже далеко від своєї форми.

Питання тільки в тому, наскільки добре я зараз працюю. Потрібен час, а потім все прийде само собою".