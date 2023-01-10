Німеччина

Нападник вийшов на поле у товариській грі.

Нападник дортмундської Боруссії шість місяців тому дізнався про страшний діагноз — рак яєчка, проте вже пройшов лікування.

Більше того, гравець вперше після захворювання з'явився на полі в складі "джмелів". Алле вийшов на заміну у товариській грі проти Фортуни.

Себастьян Алле з'явився на полі при рахунку 2:1 на 74 хвилині, а його команда здобула перемогу — 5:1.

Нагадаємо, раніше нападник розповів про свою боротьбу зі страшною хворобою.