Команда підсилила склад гравцем з Бельгії.
Андреас Ганче-Ольсен
13 січня 2023, 15:48
Майнц підсилився гравцем з бельгійського чемпіонату.
Новим придбанням команди є норвежець Андреас Ганче-Ольсен.
Основною позицією є центр у захисті, проте може зіграти на обох флангах в обороні й подібний універсалізм привернув увагу симпатичного колективу.
Команда наразі має лише двох здорових центрбеків, а Максим Ляйч продовжує лікувати свою травму.
Футболіст також прийняв участь у понад десяти поєдинках за національну збірну.