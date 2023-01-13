Німеччина

Команда підсилила склад гравцем з Бельгії.

Майнц підсилився гравцем з бельгійського чемпіонату.

Новим придбанням команди є норвежець Андреас Ганче-Ольсен.

Основною позицією є центр у захисті, проте може зіграти на обох флангах в обороні й подібний універсалізм привернув увагу симпатичного колективу.

Команда наразі має лише двох здорових центрбеків, а Максим Ляйч продовжує лікувати свою травму.

Футболіст також прийняв участь у понад десяти поєдинках за національну збірну.