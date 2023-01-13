Німецька команда зустрілась із представником Швейцарії.
Себастьян Алле, twitter.com/BlackYellow
13 січня 2023, 20:20
У рамках товариського матчу дортмундська Боруссія зустрічалась із швейцарським Базелем.
Підопічні Едіна Терзича забили шість голів у ворота аутсайдера. Спочатку відзначився Марко Ройс, після Доніелл Мален та Джуд Беллінгем.
На 61 хвилині на поле вийшов Себастьян Алле, який тільки нещодавно почав тренуватись після раку. І за сім хвилин, з 81 по 88, івуарієць оформив хет-трик.
Розповідь Алле про боротьбу із раком
Нагадаємо, що після 15 турів дортмундська Боруссія займає шосту сходинку Бундесліги з 25 балами в активі.