Німеччина

Наставник Боруссії поділився думками стосовно матчу проти Базеля.

Головний тренер Дортмунда прокоментував перемогу своєї команди над Базелем.

"Ми задоволені багатьма моментами з цієї зустрічі, але не всіма. Їх ми ще обговорюватимемо. У першій чверті з 30 хвилин у нас були деякі проблеми, нам не вдавалося зберігати жорсткість у єдиноборствах і стежити за зонами.

Але нам все одно вдалося зіграти на нуль. Це вже саме завершення зборів. Хлопці старанно і інтенсивно працювали. Але ми все одно очікуємо, що кожен з них, перебуваючи на полі, буде показувати свій максимум. У другій чверті все працювало по-справжньому добре".

Команда Едіна Терзіча перемогла швейцарский колектив з рахунком 6:0, а Себастьен Алле забив тричі.