Німеччина

Французький гранд може націлитися на придбання Доніелла.

Парі Сен-Жермен може підписати Доніелла Малена — повідомляє PSG_inside.

Колектив зі столиці Франції розглядає голландця в якості посилення вже цього трансферного вікна.

Представники клубу зв'язувалися із дортмундською Боруссією та запитували про можливість оренди гравця, проте жодної офіційної пропозиції не поступало.

Вінгер виступає неоднозначно у складі Дортмунда та не може завоювати стабільне місце у старті.

Проте товариські матчі на зборах у Марбельї вселяють оптимізм щодо його кондицій.