Французький гранд може націлитися на придбання Доніелла.
Доніелл Мален - Getty Images
15 січня 2023, 19:54
Парі Сен-Жермен може підписати Доніелла Малена — повідомляє PSG_inside.
Колектив зі столиці Франції розглядає голландця в якості посилення вже цього трансферного вікна.
Представники клубу зв'язувалися із дортмундською Боруссією та запитували про можливість оренди гравця, проте жодної офіційної пропозиції не поступало.
Вінгер виступає неоднозначно у складі Дортмунда та не може завоювати стабільне місце у старті.
Проте товариські матчі на зборах у Марбельї вселяють оптимізм щодо його кондицій.