Німеччина

Півзахисник перебереться в стан мюнхенців.

Баварія традиційно працює над посиленням складу шляхом підписання вільних агентів зі стану представників Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мюнхенський клуб досяг домовленості щодо переходу Конрада Лаймера на правах вільного агента.

Стверджується, що про угоду буде оголошено вже незабаром, а австрієць перейде в стан нової команди вже влітку.

Цього сезону Лаймер провів шість матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія повністю узгодила трансфер голкіпера Боруссії М Янна Зоммера.