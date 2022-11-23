Півзахисник Лейпцига може стати новачком мюнхенців.
КОНРАД ЛАЙМЕР, GETTY IMAGES
23 листопада 2022, 10:03
Мюнхенська Баварія зацікавлена в трансфері півзахисника Лейпцига Конрада Лаймера. Про це повідомляє Bayern & Germany.
За інформацією джерела, трансфером Лаймера займається спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич. У австрійця є усна домовленість з Баварією, але поки нічого не підписано.
Контракт Лаймера з Лейпцигом закінчується в кінці сезону, тому змінити клуб він може на правах вільного агента.
Також Челсі та Ліверпуль зацікавлені в запрошені Лаймера.