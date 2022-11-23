Мюнхенська Баварія зацікавлена в трансфері півзахисника Лейпцига Конрада Лаймера. Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, трансфером Лаймера займається спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич. У австрійця є усна домовленість з Баварією, але поки нічого не підписано. 

Контракт Лаймера з Лейпцигом закінчується в кінці сезону, тому змінити клуб він може на правах вільного агента.

Також Челсі та Ліверпуль зацікавлені в запрошені Лаймера.