Німеччина

Півзахисник Лейпцига може стати новачком мюнхенців.

Мюнхенська Баварія зацікавлена в трансфері півзахисника Лейпцига Конрада Лаймера. Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, трансфером Лаймера займається спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич. У австрійця є усна домовленість з Баварією, але поки нічого не підписано.

Контракт Лаймера з Лейпцигом закінчується в кінці сезону, тому змінити клуб він може на правах вільного агента.

Також Челсі та Ліверпуль зацікавлені в запрошені Лаймера.