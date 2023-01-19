Німеччина

Легендарний футболіст незабаром розпочне роботу в команді.

Німецька футбольна спілка оголосила офіційно про призначення Руді Феллера на посаду нового керуючого директора збірної Німеччини.

Легендарний німецький футболіст підписав контракт із DFB на півтора року та з 1 лютого приєднається до штабу. На цій посаді він змінює Олівера Бірхоффа.

"Після багатьох чудових років у Баєрі я повертаюся туди, де я зміг пережити чудові часи в якості керівника команди. Перш за все, ми маємо закласти основи для успішного проведення Чемпіонату Європи вдома у 2024 році за підтримки всієї Німеччини. У нас є гравці для цього.

Ми хочемо сформувати згуртований колектив з найкращих гравці та необмеженої підтримки з боку вболівальників. І перш за все я хочу дати нашому національному тренеру Хансі Фліку та його тренерській команді правильні поради", — сказав Феллер.

Нагадаємо, що з 2000 по 2004 рік Руді Феллер очолював збірну Німеччини і дійшов з командою до фіналу чемпіонату світу в 2002 році.