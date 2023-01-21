Німеччина

Невдала серія "гірників" триває.

Шальке у рамках 16 туру німецької Бундесліги з розгромним рахунком поступився Айнтрахту на виїзді.

Гельзенкірхенці йдуть на останній, 18 позиції у чемпіонаті з 9 очками в активі і ставлять антирекорди.

Команда вже протягом 36 матчів не може виграти на виїзді. Це новий антирекорд чемпіонату.

До цього невтішна серія без перемог у виїзних поєдинках належала Карлсруе — 35 ігор без перемог.

Останній раз Шальке здобував три залікові бали у гостьовому матчі 4 роки тому - 23 листопада 2019 року над Вердером (2:1).