Невдала серія "гірників" триває.
Гравці Шальке, Getty Images
21 січня 2023, 22:22
Шальке у рамках 16 туру німецької Бундесліги з розгромним рахунком поступився Айнтрахту на виїзді.
Гельзенкірхенці йдуть на останній, 18 позиції у чемпіонаті з 9 очками в активі і ставлять антирекорди.
Команда вже протягом 36 матчів не може виграти на виїзді. Це новий антирекорд чемпіонату.
До цього невтішна серія без перемог у виїзних поєдинках належала Карлсруе — 35 ігор без перемог.
Останній раз Шальке здобував три залікові бали у гостьовому матчі 4 роки тому - 23 листопада 2019 року над Вердером (2:1).