33-річний футболіст може змінити команду наступного літа.
МАРКО РОЙС, GETTY IMAGES
22 січня 2023, 18:28
Марко Ройс може залишити дортмундську Боруссію, повідомляє Sport1.
33-річний футболіст незадоволений, що німецький клуб активно вів переговори про новий контракт із Юссуфом Мукоко, а йому продовження не запропонував.
Ройс, чий контракт спливає цього літа, вперше попросив свого представника пошукати новий клуб. Інтерес до Ройса виявляє Лейпциг.
Цього сезону Марко зіграв 12 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 4 ассисти.