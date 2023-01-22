Марко Ройс може залишити дортмундську Боруссію, повідомляє Sport1.

33-річний футболіст незадоволений, що німецький клуб активно вів переговори про новий контракт із Юссуфом Мукоко, а йому продовження не запропонував.

Ройс, чий контракт спливає цього літа, вперше попросив свого представника пошукати новий клуб. Інтерес до Ройса виявляє Лейпциг.

Цього сезону Марко зіграв 12 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 4 ассисти.