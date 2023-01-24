Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Перший тур Бундесліги після поновлення цього сезону подарував кілька доволі цікавих матчів та результатів. Битва Баварії та Лейпцига, повернення Себастьена Алле після хвороби та перший поєдинок за дортмундську Боруссію та інше.

Результати туру



Розчаровуюча головна страва цього туру

Бундесліга повернулася з топової вивіски Лейпцига і Баварії у Саксонії. Проте видовищної битви не вийшло.

Бласвіх — Сімакан (Клостерман, 83), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 90+1) — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Ольмо (Айдара, 83), Форсберг (Вернер, 67) — Сілва



Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Гнабрі (Мюллер, 83), Мусіала (Коман, 68), Сане — Шупо-Мотінг (Тель, 85)

Баварія виглядала абсолютно неготовою до поновлення сезону і точно не заслужила перемоги, навіть якби її якимось дивом вдалося в підсумку здобути. Скоріше, це Лейпциг виглядав непереконливо у першому таймі, що підтвердили подальші події.

Мюнхенці мали свої нагоди відмітитися, коли Серж Гнабрі влучив у штангу, а гол Леона Горецкі було справедливо відмінено через порушення.

Тільки після подолання рубежу у півгодини матч почав давати глядачам хоча б якусь динаміку і саме тоді сталося взяття воріт Чупо-Мотінга, який продавив Ксавьєра Шлагера, котрий ситуативно опинився на позиції захисника, та одним дотиком не схибив. Дублер Петера Гулачі Яніс Бласвіх торкнувся м’яча, проте нічого не зміг вдіяти.

Після перерви на поле вийшов зовсім інший Лейпциг. Запрацював фірмовий пресинг Марко Розе, почав з’являтися потрібний тиск, вдалося відігратися. Андре Сілва відтіснив Кімміха та навісив, Домінік Собослаї продовжив політ м’яча у воротарську, де Марсель Хальстенберг не лишив шансів дебютувавшому в червоно-синіх барвах Яну Зоммеру.

Динаміки побільшало, але моментів створювалося малувато. В доданий час маятник міг хитнутися в обидві сторони, якби Конрад Лаймер з меж штрафного майданчика або ж Томас Мюллер із напівкола біля штрафної були влучні. Чесно кажучи, рівний поєдинок, який завершився закономірною нічиєю. Команді Розе великий плюс за перебудову. Баварії однозначний мінус і порада провести роботу над помилками.

Дортмунд не змінює власним традиціям

А ось битва у серці Рурського регіону, де зустрілися Боруссія та Аугсбург, вийшло неймовірним. Поєдинки цих суперників ризикують перетворитися у статус "дуже результативних" ще до свого початку.

За 9 матчів, включно з цим у неділю, було забито в середньому 4,6 голів! Практично п’ятірка, й двічі команди пробивали відмітку у понад шість голів!

Кобель – Раєрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллінгем, Озджан – Адеємі (Рейна, 70), Брандт (Зюле, 90+1), Мален (Байно-Гіттенс, 70) – Мукоко (Аллер, 62)

Гікевич – Гумни, Гауелеу, Удуохай, Педерсен – Майєр (Баумгартлінгер, 76), Енгельс, Реджбечай (Чоліна, 76), Варгас (Кардона, 12, Єнсен, 65) – Бєльо (Йебоа, 76), Демірович

Дортмунд провів чудовий перший тайм. За тиском та кількістю моментів вона була набагато сильніше за суперника, проте забити не виходило до 29-ої хвилин, коли Джуд Беллінгем блискуче хитнув захисника та потужно вразив ворота. Поєдинок розкрився й Аугсбург також відповів своїм голом. Арне Маєр скористався помилкою Ніко Шлоттербека, увійшов до штрафного майданчика та проскочивши повз Озджана чітко шведою пробив у дальній.

Фактично, матч розбився на два результативних відрізка, що вмістили в себе голи команд. Повертаючись до Шлоттербека, він провів дуже неоднозначний матч, з одного боку начудив у двох епізодах (третій м’яч гостей прийшов після його невдалого виносу вперед та перехоплення, Келвін Єбоа просто відклеївся від нього, а далі Давід Чоліна чітко зіграв на добиванні, забивши у своєму дебюті за Аугсбург), проте ефектно виправився потім, коли чітко пробив головою після подачі зі штрафного, продемонструвавши мускулатуру, а далі видав крутий лонгболл, розпочавши гольову атаку із ударом у дальній від Рейни.

Знову спрацювали заміни Едіна Терзіча, бо американець та Джеймі Байно-Гіттенс, пробившого Гікєвіча пострілом від штанги, вийшли саме з лави запасних. Головна заміна, і тут жодної конкуренції немає, це повернення після важкої хвороби Себастьена Алле. Івуарієць та Puma розробили спеціальні бутси для такої оказії, де було написано фразу – "н**** рак". Нічого вагомого у гру форвард не вніс й видно було, що не готовий грати на 100%, але старався чіплятися за м’ячі, в цілому непогано виглядав грою корпусом, декілька поєдинків і маємо побачити класичну версію цього футболіста.

Словом, типова Боруссія – бардак у захисті та фестиваль попереду. В 2018-му був ідентичний рахунок, тоді голясо зі штрафного у виконанні Пако Алькасера дозволив вирвати перемогу на 90+6 хвилині, зараз сталося дещо подібне, проте драма прийшла трохи раніше, більш схоже на 5:3 у січні 2020-го, коли Ерлінг Голанд впакував цьому супернику тричі.

Коротко про інші матчу туру:

- Айнтрахт вдома розгромив Шальке (3:0). Спершу Єспер Ліндстрьом красиво пробив у дальній кут після передачі від Коло Муані, а в другому таймі Рафаель Борре, що замінив саме француза, спершу технічним пострілом з носка переграв воротаря суперника, а далі дозволив відмітитися Буті.

- Бохум впевнено здолав Герту (3:1). Особливо вартує увагу третє взяття воріт гостей, що виступали у цікавій ретро-формі, коли Антві-Аджей розкішним фінтом прокинув м’яча повз суперника й видав блискучий сольний прохід, завершившийся рикошетом за комірець голкіперу.

- У Вольфсбургу сталася серйозна несподіванка, бо місцевий колектив просто познущався над бідолашним Фрайбургом (6:0). Віммер відкрив рахунок вже на 58 секунді, отримавши передачу між лініями та грамотно пробивши повз воротаря, а потім оборона шварцвальдців не зробила висновки та пропустила ще 6 голів, що фантастично, враховуючи факт однієї з найкращих оборон у чемпіонаті. Команда Ніко Ковача вже підпирає конкурентів у єврокубках. Несподівано, враховуючи осінні виступи команди. Дублем відмітився Йонас Вінд, також варто відзначити розкішний крос Кевіна Паредеса на Баку.

- Уніон продемонстрував залізний характер та створив крутий камбек проти Гоффенгайма на фінальному відрізку матчу (3:1). Перед перервою Ільхас Бебу потужним пострілом практично розірвав сітку після передачі Роберта Скова, що виглядало образливо для берлінців, бо раніше вони не реалізували пенальті (Олівер Бауманн витягнув постріл Джордана Сібачо з кута), проте у другому таймі тандем Данільйо Духі (це захисник) та Крістофера Трімелля (це також захисник:)). Двічі гості пропустили після подач з кутового та стрибка голландського гравця, а ефектну крапку поставив Джемі Левелінг, який переграв воротаря після спринту та тонкої передачі на хід Левіна Озтуналі.

- Штутгарт розписав результативну нічию з Майнцом (1:1). На технічний удар Гірассі відповів пострілом з пенальті Інгвартсен.

- Кельн вирішив підтримати тенденцію туру та розгромив міцний Вердер (7:1). Рейнці витворяли з захисниками суперника, що хотіли, особливо виділялися Штефен Тіггес та Ельха Схірі.

- Леверкузен впевнено переграв Менхенгладбах (3:2). Гості вели у декілька голів, особливо виділяється взяття воріт авторства Аміна Адлі, який перебував у гіршій стартовій позиції, проте встиг догнати та перегнати Ніко Ельведі, а господарям вдалося забити двічі вже за розгромного рахунку.

Цікаві факти:

- Лише два гравці були старші за Зоммера (34 роки, 34 дні), коли дебютували за Баварію: інші воротарі Ганс-Йорг Бутт (34 роки, 318 днів) і Тоні Шумахер (37 років, 234 дні).

- У матчі була восьма результативна передача для Собослаї, що поставило його на друге місце в списку асистентів після Рандаля Коло Муані з Айнтрахта (дев'ять).

- Трапп провів свій 250-ий матч у Бундеслізі (218 за Франкфурт, 32 за Кайзерслаутерн).

- Двоє дебютантів з Шальке (Козукі та Уронен) означають, що 463 гравці наразі виступили за гельзенкірхенський клуб у Бундеслізі, віддаляючись від Франкфурта як клубу з найбільшою кількістю гравців за всю історію ліги.

- Гофманн забив два голи в одній грі вперше в своїй кар'єрі в Бундеслізі, а також це був перший випадок, коли Фьорстер віддав дві гольові передачі в одній грі.

- За попередні 20 років Герта лише раз програла Бохуму, до фіаско минулих вихідних, ця поразка сталася в серпні 2009 року.

- Гол Віммера став для нього другим за Вольфсбург і першим на домашньому полі Фольксваген Арени.

- Фрайбург вперше в сезоні-2022/23 пропустив три голи за один тайм.

- Уніон забив більше голів головою (10), ніж будь-який інший клуб Бундесліги цього сезону.

- У віці 17 років і 207 днів Том Бішоф став наймолодшим гравцем Гоффенхайма в історії Бундесліги.

- У цьому сезоні Гірассі забив п’ять голів, що робить найрезультативнішою цю кампанію для нього в Бундеслізі (забив чотири за Кельн у сезоні-2017/18).

- Майнц уникнув поразки у своєму стартовому матчі календарного року вперше з січня 2019 року – також у виїзному матчі проти Штутгарта і перемогли з рахунком 3-2.

- Кельн забивав сім голів у матчі Бундесліги перед цим в жовтні 1983 року в переможному поєдинку над Айнтрахтом у Франкфурті (7:0).

- Вердер ніколи раніше не пропускав п'ять разів у першому таймі у вищому дивізіоні Німеччини.

- Четвертий гол Беллінгема в сезоні — це новий особистий рекорд для англійця в одному сезоні в Бундеслізі.

- Демірович забив шість з 21 голу Аугсбурга.

- Це був перший випадок, коли Штіндль забив два голи, виходячи на заміну в своїй кар'єрі в Бундеслізі.

- Леверкузен виграв останні шість ігор проти Гладбаха.

Найкращий гол 16-го туру

Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт Франкфурт)

Штеффен Тіггес (Кельн)

Ельхас Схірі (Кельн)

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)

Джеймі Байно-Гіттенс (Боруссія Дортмунд)

Ларс Штіндль (Боруссія Менхенгладбах)

Найкращий гравець 16-го туру

Єспер Ліндстрьом (1+1) та Рафаель Борре (1+1), що принесли своїй команді розгромну перемогу у матчі проти Шальке

Атакувальна лінія Вольфсбурга, що дозволила розгромити одну з найкращих оборон у чемпіонаті

Данільйо Духі та Крістофер Тріммель з Уніона, що створили камбек проти Гоффенгайма

Гравці Кельну, що розгромили Вердер

Джуд Беллінгем (1+1), що дозволили переграти у важкому матчі суперників із Аугсбурга

Амін Адлі (1+1), котрі дозволили вивезти впевнену перемогу з непростого виїзду у Менхенгладбах

Символічна збірна 16-го туру

Таблиця після 16-го туру



Розклад наступного 17 туру