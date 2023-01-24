Німеччина

Німецький тренер Дортмунда розповів про побачене у першому матчі після поновлення сезону.

Головний тренер дортмундської Боруссії підвів підсумки матчу проти Аугсбурга.

Рурці зуміли здобути дуже непросту перемогу.

"У нас мікс між самокритикою і радістю від трьох очок. У матчі ми побачили багато моментів, які ми повинні опрацювати, і ми відразу їх обсудили разом з командою.

Я вже досить давно знаю Джеймі Байно-Гіттенса. Попередні місяці, на жаль, він не був з нами на тренувальному полі, але він працював поруч з командою в залі. Він дуже завзятий юноша , він уже вивчив німецький мову. У неділю після виходу на заміну він показав, наскільки він добрий у цьому. Його якостей нам не вистачало, він став помітно краще грати."

Англієць став автором одного з голів.