Дивіться голи та найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 22 січня, о 16:30.
Боруссія Д – Аугсбург, Getty Images
22 січня 2023, 21:31
У 16-му турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на своєму полі обіграла Аугсбург з рахунком 4:3.
У складі "джмелів" результативними ударами відзначилися Беллінгем, Шлоттербек, Байно-Гіттенс та Рейна. У гостей голи на рахунку Майера, Деміровича та Чоліни.
Відео голів та огляд матчу:
Боруссія Д – Аугсбург 4:3
Голи: Беллінгем, 29, Шлоттербек, 42, Байно-Гіттенс, 75, Рейну, 78 — Майер, 40, Демірович, 45 +1, Чоліна, 76.
Боруссія Д: Кобель – Руерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Беллінгем, Озджан – Адеємі (Рейна, 70), Брандт (Зюле, 90+1), Мален (Байно-Гіттенс, 70) – Мукоко (Аллер, 62).
Аугсбург: Гікевич – Гумни, Гауелеу, Удуохай, Педерсен – Майєр (Баумгартлінгер, 76), Енгельс, Реджбечай (Чоліна, 76), Варгас (Кардона, 12, Єнсен, 65) – Бєльо (Йебоа, 76), Демірович.
Попередження: Педерсен, Кардона, Єнсен, Енгельс — Беллінгем.