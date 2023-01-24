Завершився матч Бундесліги.
Шальке - РБ Лейпциг, getty images
24 січня 2023, 21:52
В рамках поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату Німеччини РБ Лейпциг грав на виїзді проти Шальке та здобув перемогу з рахунком 6:1.
"Бики" ще в першому таймі відправили в ворота супротивника чотири голи, а в другому таймі змогли розвинути перевагу.
Шальке — РБ Лейпциг 1:6
Голи: Сілва, 7, 44, Генріхс, 15, Вернер, 45+2, Ольмо, 83, Поульсен, 89
Шальке: Шволов — Уронен (Айдін 46), Матрічані, Йосіда, Брюннер — Латца, Краус (Дрекслер 45+3), Кузукі (Теродде 80) — Бюльтер, Ларсон (Іван 46), Фрай (Мор 80)
РБ Лейпциг: Бласвіх — Гальстенберг (Раум 85), Гвардіол, Орбан, Генріхс — Шлагер (Кампль 85), Лаймер (Айдара 77) — Ольмо, Собослаї (Форсберг 71) — Вернер (Поульсен 77), Сілва