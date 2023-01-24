Завершились три поєдинки чемпіонату Німеччини.
Баварія - Кельн, getty images
24 січня 2023, 23:29
Баварія в рамках поєдинку сімнадцятого туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі Кельн та зіграла з рахунком 1:1.
Гості відкрили рахунок вже на четвертій хвилині зустрічі зусиллями Скірі, на що мюнхенці змогли відповісти лише в компенсований до матчу час завдяки Кімміху.
Баварія — Кельн 1:1
Голи: Кімміх, 90 — Скірі, 4
Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Девіс (Тель 82) — Горецка (Гравенберх 46), Кімміх — Гнабрі (Коман 46), Мусіала (Мюллер 68), Сане — Шупо-Мотінг
Кельн: Швебе — Шабо, Сольдо, Шміц, Гектор — Скірі, Гусейнбашич (Любічіч 46), Кайнц (Шіндлер 58), Олесен (Мартель 46) — Майна (Лемперле 71), Тіггес (Зельке 58)
В інших матчах Гоффенгайм врятував нічийний результат в грі проти Штутгарта, а Вольфсбург не залишив шансів Герті.
Гоффенгайм — Штутгарт 2:2
Голи: Крамарич, 11, 90+4 — Гірассі, 45+5, Ендо, 77
Герта — Вольфсбург 0:5
Голи: Сванберг, 4, Арнольд, 31, Вінд, 34, Баку, 72, Мармош, 86