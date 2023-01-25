Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 17 раунду німецької Бундесліги дортмундська Боруссія у гостях зустрічалась із Майнцем.

Результативними були перші чотири хвилини поєдинку. На другій рахунок відкрив хавбек господарів Лі Дже Сон. Але пройшло ще дві, і Р'єрсон відновив рахунок на табло — 1:1.

У другому таймі була досить цікава гра з моментами. Майнц виглядав навіть краще. Але вирвав перемогу для "джмелів" Рейна на 90+3 хвилині.

Боруссія Д займає третю сходинку Бундесліги, тоді як Майнц на 12 позиції.

Майнц — Боруссія Д 1:2

Голи: Лі, 2 — Р'єрсон, 4, Рейна, 90+3

Майнц: Дамен — Фернандеш, Ханче, Сасі (Хак, 80) — Віжмер, Баррейро, Каріколь — Баркок (Груда, 89), Лі (Штах, 63) — Інгвартсен (Фульгіні, 63), Онісіво (Айорке, 80).

Боруссія Д: Кобель — Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Р'єрсон — Джан (Рейна, 62), Езкан, Мален (Біно-Гіттенс, 62), Брандт, Адеємі (Вольф, 77) — Мукоко (Алле, 63).

Попередження: Лі, Фернандеш.