Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Майнц - Боруссія Д, Getty Images
25 січня 2023, 21:28
У рамках 17 раунду німецької Бундесліги дортмундська Боруссія у гостях зустрічалась із Майнцем.
Результативними були перші чотири хвилини поєдинку. На другій рахунок відкрив хавбек господарів Лі Дже Сон. Але пройшло ще дві, і Р'єрсон відновив рахунок на табло — 1:1.
У другому таймі була досить цікава гра з моментами. Майнц виглядав навіть краще. Але вирвав перемогу для "джмелів" Рейна на 90+3 хвилині.
Боруссія Д займає третю сходинку Бундесліги, тоді як Майнц на 12 позиції.
Майнц — Боруссія Д 1:2
Голи: Лі, 2 — Р'єрсон, 4, Рейна, 90+3
Майнц: Дамен — Фернандеш, Ханче, Сасі (Хак, 80) — Віжмер, Баррейро, Каріколь — Баркок (Груда, 89), Лі (Штах, 63) — Інгвартсен (Фульгіні, 63), Онісіво (Айорке, 80).
Боруссія Д: Кобель — Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Р'єрсон — Джан (Рейна, 62), Езкан, Мален (Біно-Гіттенс, 62), Брандт, Адеємі (Вольф, 77) — Мукоко (Алле, 63).
Попередження: Лі, Фернандеш.