Німеччина

"Чайки" дуже хочуть підписати захисника.

Чутки про можливий перехід захисника збірної України та донецького Шахтаря Миколи Матвієнка в Брайтон ходять не перший день.

Раніше стало відомо, що представник АПЛ запропонував Шахтарю 11 мільйонів євро за футболіста, але цієї суми явно недостатньо.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Брайтон подав нову офіційну пропозицію щодо українського універсала.

Клуб запропонував 16 мільйонів євро одразу плюс 4 мільйони євро в якості додаткових бонусів — 20 мільйонів загалом.

Проте Шахтар знову відмовив. Вони наполягають, що Микола Матвієнко коштує не меньше 30 мільйонів євро.