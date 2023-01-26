Німеччина

Бельгйський футболіст посилить дортмундську команду.

Команда з Вестфаленштадіону планує потужно підсилитися - повідомляє BVBBuzz.

Черговим трансфером після Юліана Раєрсона та Івана Фреснеди повинен стати талант з Андерлехта, що яскраво засяяв цього сезону, а саме Жульєн Дюранвіль.

Гравцю цього травня виповниться 17 років.

Бельгієць має додати якості на позиції правого вінгера, де не вражає літній новачок Карім Адеємі, а Джеймі Байно-Гіттенс лише нещодавно повернувся після пошкодження.

Контракт підпишуть на довгий строк, а сума трансферу складе приблизно 11 мільйонів євро з бонусами.