Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги приніс цікаві події. Протистояння Баварії та Кельну принесло втрату очок діючим чемпіоном, Дортмунд знову скоротив відставання від лідерів та інші гучні перепитії.

Результати туру



Суперсаби другий тур підряд рятують Боруссію

Дортмунд знову здобув важку перемогу. Виїзди до Майнца стали важкими для команди з Руру, бо розгромити суперника в декількох попередніх зустрічах вдалося лише у 2019-му, коли команда Фавра перемогла з рахунком 4:0.

Дамен — Фернандеш, Ханче, Сасі (Хак, 80) — Відмер, Баррейро, Каріколь — Баркок (Груда, 89), Лі (Штах, 63) — Інгвартсен (Фульгіні, 63), Онісіво (Айорке, 80)

Кобель — Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Раєрсон — Джан (Рейна, 62), Озджан – Мален (Байно-Гіттенс, 62), Брандт, Адеємі (Вольф, 77) — Мукоко (Алле, 63)

Коллектив Терзіча з самого початку сезону привчав, що оборонна гра повинна стати більш надійною, проте його екватор офіційно позаду, а досі не спостерігається хоча би мінімальних натяків на покращення ситуації. Точніше, вони є, але непогані в цілому ігри межують з гольовими виставами типу Аугсбурга, погано впливаючи на різницю голів.

З Майнцем також додалися проблеми у атаці, яка без наявності стабільного бомбардира та егоїзму окремих елементів практично повний матч не могла справитися з середняком німецького чемпіонату. Розпочиналося то все доволі непогано.

Спершу Кобель пустив мишу у ближній кут після подачі з кутового та пострілу головою Лі Дже Сона, а буквально за лічені хвилини Юліан Раєрсон, новачок дортмундців, з невеликим рикошетом зрівняв рахунок.

Далі поєдинок поступово перетворювався на обережний та рівний футбол, в якому обидві команди наче гарячу картоплю передавали один одному ініціативу. Не сильно, лише крапково, проте дивитися на це було важкувато.

Боруссія мала кілька чудових нагод, проте або перетримувала м'яч, або не влучала з гольових позицій. Лівий фланг Геррейру – Мален взагалі практично не приймав участі у цьому матчі.

Заміни Едіна потрапили в ціль, втім важко назвати їх якоюсь геніальною спробою перевернути гру з лави. Свіжі гравці додали динаміки, а Себастьен Алле в підсумку виконав першу результативну дію за Дортмунд, скинувши м'яча на дальній кут воротарської у ендшпілі, де чатував Джованні Рейна, який в дотик вразив незахищені ніким включно з воротарем ворота. Емоційно, правда. Трохи схоже на матч другого туру у Фрайбурзі, де тренер Боруссії також вгадав з замінами. Суперсаби команди забили вже вісім голів по ходу цього сезону.

Маленьке дежавю з попереднього візиту рурців до команди Бо Свенссона, щоправда тоді Вітсель забив з передачі Рейни зі штрафного на 87 хвилині.

Фрайбург та Айнтрахт розійшлись миром у центральному матчі цього туру

Основний поєдинок відбувся на стадіоні Європа-парк. Зустрічалися на той момент друга та четверта команди чемпіонату.

Флеккен — Кюблер, Гінтер, Лінхарт, Сільділья, Гюнтер — Еггештайн (Кайтель, 79), Гефлер, Доан, Гелер (Гріфо, 79)- Грегоріч

Рамай — Ндіка, Смолчіч, Тута, Ленц, Кнауфф (Бута, 64) — Соу, Камада (Роде, 64), Гетце, Ліндстрем (Борре, 77) — Коло Муані (Аларіо, 89)

Перший тайм вийшов доволі рівним. Моментів було мінімум, а перший гол забили гості, коли Рандал Коло Муані чітко поклав м'яча під штангу, зібравши на собі декількох суперників.

На початку другого тайму господарі відігралися після влучного пострілу головою Маттіаса Гінтера після розіграшу кутового практично тезки Крістіана Гюнтера, а взагалі за другу половину гості не завдали жодного удару в бік ворожих воріт.

Команда Штрайха могла вирвати вольову перемогу, проте збився приціл в Міхаеля Грегоріча.

Австрієць мав дві чудових нагоди, одного разу взагалі пробивав фактично з меж воротарського майданчика, коли залишився наодинці із голкіпером, але пробиваючи у дотик пробив повз.

Коротко про інші матчу туру:

- Лейпциг познущався на виїзді з Шальке (6:1). Гості забили чотири голи до перерви, в деяких епізодах відверто знущаючись з суперника (дивись найкращі голи туру), а господарі зуміли відповісти лише одним м’ячем у відповідь, вже за катастрофічного рахунку 0:4. "Кобальтові" цієї зими екстрено почали підсилювати склад, проте абсолютно не факт, що це допоможе їм втриматися у еліті. Особливо виділяються трансфери центрального нападника Міхаеля Фрея з Антверпена (враховуючи важку травму літнього новачка Польтера та незабивних Кенана Карамана та Сімона Теродде, важливий перехід) й Тімоте Колодзейчака, який раніше вигравав з Севільєю Лігу Європи, а цього сезону залишив друголіговий Сент-Етьєн. Потрібно щось робити і з атакою (14 забитих після екватору чемпіонату – катастрофа), і з грою у захисті (41 пропущений – ще більша катастрофа).

- Баварія провалила другий матч поспіль, ледве відігравшись у ендшпілі з Кельном (1:1). Після кутового забив Схірі й його взяття воріт довгий час залишалося єдиним у зустрічі, проте на 90-ій хвилині потужний постріл вдався Кімміху.

- Вольфсбург в одному пункті від зони Ліги чемпіонів! Цього туру команда Ніко Ковача розгромила Герту в гостях (5:0). На перших хвилинах рахунок чітким пострілом відкрив Маттіас Сванберг, герой матчу, а після гри рукою Лукебакіо та впевнено реалізованого пенальті Максом Арнольдом, справу було зроблено в першому таймі. В другій половині зустрічі симпатичні "вовки" зуміли оформити непристойну різницю. Берлінці міцно закріпилися у зоні вильоту. У підсумках минулого року я писав про неминучість вильоту команду за підсумками цього сезону й цей прогноз поволі справджується. Суперник ж видає крутезну серію з шести перемог поспіль, а крайня поразка датована 18 вересня, коли програли на виїзді Уніону. Хорватський спеціаліст дійсно вміє створювати якісні команди з середняків.

- Схоже, аванси Андре Брайтенрайтеру та його Гоффенгайму на початку були поспішні. "Селяни" непогано стартували, проте наразі різко покотилися вниз. Після вікторії з Майнцем 10 вересня команда виграла лише один матч з десяти проти Шальке та має тільки чотири очки до зони перехідних поєдинків. Нічийний матч зі Штутгартом продовжив неприємну серію команди (2:2). Гоффе вів у рахунку, потім пропустив двічі, але зумів відіграти на 90+4 хвилині після розкішного пострілу Крамаріча.

- Аугсбург мінімально переміг Боруссію (1:0). Єдиний голясо гостей було забито на 80-ій хвилині після удару п'ятою Мергіма Беріша.

- Баєр вдома переграв Бохум (2:0). Головна подія – повернення після важкої травми Флоріана Вірца, який асистував у епізоді з другим голом господарів.

- Вердер відкрив рахунок у матчі з Уніоном, коли Амос Піпер головою прошив голкіпера, проте далі стався камбек берлінців (2:1). Спершу груба помилка захисників призвела до пострілу Беренса та добивання Габерера після сейву голкіпера, а далі Кевін забив сам після передачі з кутового дебютанта команди Йосипа Юрановіча.

Цікаві факти:

- Сілва та Генрікс відзначили свої 50-і матч у Бундеслізі за Лейпциг голами.

- Гол Созукі з Шальке Гельзенкірхен став для нього першим у Бундеслізі.

- З 9 лютого 2020 року Баварія забила принаймні один раз у кожному домашньому матчі Бундесліги (перед цим зіграли внічию 0:0 з Лейпцигом Нагельсманна).

- Схірі вп'яте забив після подачі кутового.

- Герта здобула лише одну перемогу у 5 попередніх поєдинках.

- Цього сезону на рахунку Арнольда чотири голи, стільки ж він забив за всю кампанію 2021/22.

- Брайтенрайтер залишається непоконаним проти Лаббадії як тренер, і це четверта зустріч між ними.

- Штутгарт не здобув перемоги в жодному з попередніх 18 виїзних матчів Бундесліги, попередньо відчувши смак перемоги на виїзді 11 грудня 2021 року, коли він здобув перемогу над Вольфсбургом з рахунком 2:0.

- Цього сезону Майнц чотири рази забивав з кутових.

- Ніклас Зюле вперше надів капітанську пов'язку в грі Бундесліги.

- Аугсбург здобув свою першу перемогу в Бундеслізі з 8-го туру на початку жовтня, провівши вісім ігор без перемог (3 нічиїх, 5 поразок).

- Гладбах не виграв жодної гри чемпіонату на виїзді під керівництвом Даніеля Фарке, маючи чотири нічиї та чотири поразки.

- Флоріан Вірц вперше вийшов у стартовому складі Бундесліги з 13 березня 2022 року, через 318 днів після травми хрестоподібної зв'язки.

- Бохум пропустив 11 пенальті в першій половині цього сезону, встановивши тим самим небажаний рекорд Бундесліги.

- Наразі Бремен програв кожен із попередніх чотирьох матчів чемпіонату, пропустивши 17 разів під час цієї серії.

- Завдяки перемозі Уніон набрав 33 очки, що є їх найкращим результатом за першу половину сезону в Бундеслізі 1 або Бундеслізі 2.

- Штрайх провів свій 340-ий матч Бундесліги на посаді тренера Фрайбурга. Він отримає абсолютний клубний рекорд у Фольке Фінке 18-го туру.

- Франкфурт є другою найкращою гостьовою командою цього сезону, маючи 15 очок із можливих 24.

Найкращий гол 17-го туру

Тімо Вернер (Лейпциг)

Дані Ольмо (Лейпциг)

Йозуа Кімміх (Баварія)

Андрей Крамаріч (Гоффенгайм)

Мергім Беріша (Аугсбург)

Найкращий гравець 17-го туру

Дані Ольмо та Андре Сілва (Лейпциг) – 1+2 та дуплет у матчі з Шальке

Маттіас Сванберг (Вольфсбург) – 1+2, що допомогли оформити другий розгром поспіль

Джованні Рейна (Боруссія Дортмунд) – переможний гол у битві з Майнцем

Мергім Беріша (Аугсбург) – вирішальний м'яч Менхенгладбаху

Символічна збірна 17-го туру

Таблиця після 17-го туру



Розклад наступного туру Бундесліги