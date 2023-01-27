Німеччина

Тренер Боруссії Дортмунд поділився думками стосовно найближчого матчу.

Едін Терзіч на передматчевій конференції традиційно відповів на питання журналістів перед грою проти леверкузенського Баєра, запис трансляції доступний у Facebook.

"Важливо, що ми розпочали новий рік із двох перемог. У Леверкузені побачимо, куди ми рухаємося. Ми хочемо розпочати новий рік із 9 очок, а потім бути в гущі подій. Ми знаємо про головні якості Леверкузена. Вони добре б'ються та мають 5 перемог поспіль. Це буде закрита гра. Ми маємо бути готові до тиску. Контратаки – головна небезпека Баєра, вони дуже швидкі в нападі. Також вони пропускають мало голів та гнучкі у побудові гри.

Ми маємо бути добре організованими, коли справа доходить до захисту.

За винятком Меньє та Морея, всі гравці беруть участь у командних тренуваннях. Однак Тома вже повернувся до бігових тренувань, що виглядає добре. Щодо Марко Ройса, ми впевнені, що він буде у заявці в неділю. У Рейни був непростий період, йому довелося боротися із травмами майже 1,5 роки. Джіо двічі забив переможний гол, він неймовірно ефективний на обмеженому просторі та може приймати швидкі рішення. Але він ще не у своїй найкращій формі.

Ми давно спостерігаємо за Жюльєном (Дюранвілєм). Він дуже талановитий вінгер, сильний у грі один в один, креативний і має великий потенціал. Потрібно ще два-три тижні, перш ніж він зможе долучитися до нас. Ми бачимо у ньому гравця основної команди. План полягає в тому, щоб він тренувався та грав із нами".