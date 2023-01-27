Німеччина

Несподіване зізнання гравця Боруссії.

Емре Джан розповів, що у нього був рак щитовидної залози, коли він грав за Ювентус, і вдячний лікарям Старої синьйори за ранню діагностику.

Гравець збірної Німеччини, який зараз виступає за дортмундську Боруссію, влітку 2018 року приєднався до "бьянконері" на правах вільного трансферу з Ліверпуля.

Через кілька місяців після переїзду в Турин йому довелося зробити операцію на щитовидній залозі.

"Емре Джан пройде клінічні тести та обстеження на вузлик щитовидної залози, який також може вимагати хірургічного лікування", — йдеться в офіційній заяві "Бьянконері" в жовтні 2018 року.

Екс-зірка туринців тепер відверто розповіла, що операція була пов'язана з раком.

"У мене був рак щитовидної залози, і мене потрібно було терміново прооперувати", — сказав він DAZN.

"Це багато чого змінило в моєму житті. Можна мати багато грошей, можна мати все, але здоров’я – це найголовніше.

Це частина життя, і я пропоную кожному проходити обстеження, незалежно від того, наскільки він здоровий, якщо вчасно дізнатися про ці речі, можна діяти.

Я дуже вдячний лікарям Ювентуса. Вони зателефонували мені через два місяці після медичного огляду в клубі. Я не знав, що відбувається, я навіть не знав, що таке щитовидна залоза, і ніколи б не подумав, що маю рак.

Переїзд до Турину був гідний, лише заради цього".

Гравець збірної Німеччини переніс операцію 29 жовтня 2018 року та повернувся до гри 7 грудня 2018 року, вийшовши з лавки запасних у матчі проти Інтера у Турині (1:0).