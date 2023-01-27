Німеччина

Завершився поєдинок чемпіонату Німеччини.

У рамках 18 туру німецької Бундесліги Лейпциг вдома зустрічався із Штутгартом.

Рахунок господарі відкрили на 25 хвилині гри. Собослай виконав бездоганний штрафний з далекої відстані. Воротар Мюллер міг рятувати, але угорцю вдалося закрутити м'яч.

По перерві, одразу, Лейпциг подвоїв рахунок. І знову це зробив Собослай. Він приклався метрів з 23 у лівий кут воріт. Фюріх відіграв один м'яч на 68 завдяки реалізованому 11-метровому.

Лейпциг - Штутгарт 2:1

Голи: Собослай, 25, 49 — Фюріх, 68

Лейпциг: Блазвіх — Генріхс (Клостерманн, 80), Орбан, Гвардіол, Раум (Гальстенберг, 80) — Собослай, Хайдара, Шлягер, Ольмо (Форсберг, 46) — Андре Сілва (Лаймер, 69), Вернер (Поульсен, 84).

Штутгарт: Мюллер — Вагноман, Іто, Антон, Штенцель — Ендо, Каразор, Фюріх (Кулібалі, 80) — Нартей (Еглофф, 86), Кастанарас (Переа, 46) — Пфайффер (Куол, 86).