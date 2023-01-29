Досвідчений футболіст повинен посилити команду з Зінсхайма.
Томас Ділейні - Getty Images
29 січня 2023, 14:38
Німецький журналіст Флоріан Платтенберг розповів, що Гоффенгайм хоче підписати Томаса Ділейні.
Протягом наступних двох днів контракт повинен бути підписаний.
Деталі угоди поки що не розголошуються.
З 2021 року датський півзахисник виступав у складі Севільї, за яку провів в усіх турнірах 48 зустрічей та забив 2 голи.
Раніше футболіст вже виступав у Бундеслізі в складах Боруссії Дортмунд та Вердера.