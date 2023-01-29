Німеччина

Досвідчений футболіст повинен посилити команду з Зінсхайма.

Німецький журналіст Флоріан Платтенберг розповів, що Гоффенгайм хоче підписати Томаса Ділейні.

Протягом наступних двох днів контракт повинен бути підписаний.

Деталі угоди поки що не розголошуються.

З 2021 року датський півзахисник виступав у складі Севільї, за яку провів в усіх турнірах 48 зустрічей та забив 2 голи.

Раніше футболіст вже виступав у Бундеслізі в складах Боруссії Дортмунд та Вердера.