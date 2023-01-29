У рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги Шальке на своєму полі приймав Кельн.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю, жодна зі сторін не змогла відкрити рахунок у матчі.

Шальке — Кельн 0:0

Шальке: Ферманн, Брюннер, Йосіда, Єнц, Уронен, Латца (Дрекслер, 78), Скарке (Крал, 78), Кодзукі, Краус, Теродде (Фрай, 60), Бюльтер (Саласар, 68).

Кельн: Швебе, Шмітц, Шабо, Хюберс, Хектор (Шіндлер, 46), Кайнц, Схірі, Любічіч (Тільманн, 78), Олесен (Адамян, 61), Майна (Мартель, 61), Зельке (Тіггес, 46).

Попередження: Брюннер, Теродде, Шмітц, Саласар, Хюберс, Схірі, Кайнц.