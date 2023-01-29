Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/s04
29 січня 2023, 18:35
У рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги Шальке на своєму полі приймав Кельн.
Поєдинок завершився нульовою нічиєю, жодна зі сторін не змогла відкрити рахунок у матчі.
Шальке — Кельн 0:0
Шальке: Ферманн, Брюннер, Йосіда, Єнц, Уронен, Латца (Дрекслер, 78), Скарке (Крал, 78), Кодзукі, Краус, Теродде (Фрай, 60), Бюльтер (Саласар, 68).
Кельн: Швебе, Шмітц, Шабо, Хюберс, Хектор (Шіндлер, 46), Кайнц, Схірі, Любічіч (Тільманн, 78), Олесен (Адамян, 61), Майна (Мартель, 61), Зельке (Тіггес, 46).
Попередження: Брюннер, Теродде, Шмітц, Саласар, Хюберс, Схірі, Кайнц.