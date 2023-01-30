Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга продовжує набирати доволі потужні оберти. Баварія й протистояння з франкфуртським Айнтрахтом, Терзіч проти Алонсо та інші.

Результати туру





Уніон все ще головний у столиці

Головною родзинкою окрім розбірок грандів стало дербі Берліна між Гертою та Уніоном. Інтриги знову довелось чекати до матчу-відповіді.

Крістенсен, Пекарік (Боатенг, 77), Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Боетіюс (Нідерлехнер, 69), Тузар, Сердар, Лукебакіо, Канга (Нганкам, 61), Ріхтер

Реннов, Тріммель, Кнохе, Діогу Лейте, Дукі, Русільон (Гіссельманн, 70), Хедіра, Габерер (Харагучі, 89), Шефер (Зегуїн, 46), Беккер (Мішель, 84), Беренс (Сібачо, 70)

Перший тайм подарував мінімум моментів, а гра нагадувала обережний футбол, в якому більш комфортно було саме Уніону, який вміє витискати максимум з невеликої кількості своїх шансів.

Перед перервою сталося щось подібне. Кутовий, удар головою Духі й рахунок відкрито. Фактично, на рівному місці зі стандарту. До речі, "залізні" найкраще використовують стандартні положення цього сезону у чемпіонаті.

У другому тайму Герта трохи підтисла, проте нічого з цього не витиснула. А в епізоді з другим голом гостей претендувала на спірний пенальті, втім досвідчений Фелікс Брих не дозволив натиснути на себе, переглянув повтор та вказав на позначку у центрі поля. Справа полягає в голі команди Фішера, котра після перехоплення м'яча вибіжала у стрімку контратаку зусиллями Беккера та забила. Сурінамець вискочив на рандеву зі Крістенсенем, витримав театральну паузу й покотив на вільного партнера, що вразив пусті ворота. Автор голу Пауль Сегуїн вийшов на поле по перерві.

Жартома, та симпатичний колектив з Ан дер Альтен Ферстерай виграв 5 поєдинків з 8 проти суперника по столиці, а з 2020-го року взагалі не програвав, здобувши чотири перемоги та одну нічию з рахунком 15:4, якщо рахувати сюди ще 3:2 у минулорічному національному кубку. Ризик засісти у багнюці та звідти не вибратися дуже великий й не дарма я прогнозував виліт команді. Календар в Герти попереду просто жахливий й віщує скору заміну на посаді головного тренера. Айнтрахт, обидві Боруссії, Баєр, Аугсбург та непростий Майнц, який є одним з попередніх клубів Сандро Шварца. А він так непогано розпочинав.

Боруссія перервала вражаючу переможну серію Баєра

Враховуючи важкий вихід Дортмунда з зимової паузи й непогану форму Леверкузена були великі сумніви, що рурцям вдасться продовжити серію з перемог на Бай-Арені. Проте стався позитивний сценарій для команди.

Градецькі, Хінкапі, Та (Баккер 63), Тапсоба, Фрімпонг, Амірі (Демірбай, 80), Андріх, Паласіос (Белларабі 70), Вірц (Гложек 70), Адлі (Азмун, 80), Діабі

Кобель, Раєрсон, Шлоттербек, Зюле, Вольф (Хумельс, 85), Адеємі (Байно-Гіттенс 72), Озджан, Джан, Беллінгем, Брандт, Алле (Модест 61)

Господарі дуже активно розпочали матч, Амірі на 5 хвилині небезпечно пробив повз штангу, а в завершення цього відрізку пройшла передача між лініями на Діабі, непростий удар якого витягнув Грегор Кобель.

Швейцарець з шістьма сейвами заслужив статус найкращого гравця зустрічі та вніс вагомий внесок у підсумкову перемогу своєї команди.

Проте варто відзначити усю команду, а також стартовий план. Дортмунд максимально наситив центр поля та зіграв у компактні 4-1-4-1 з Джаном в ролі єдиного опорного, а в обороні за рахунок повернення Беллінгема та Брандта були канонічні 4-5-1 у поєдинках з високою ціною, котрі традиційно використовуються тренером "джмелів".

Таким чином, в цілому вдавалося стримувати Вірца та компанію, не дозволяючи їм багато між лініями та на просторі, а вихід з оборони в атаку через фланги виходив небезпечним. Саме подібним чином було забито перший гол. Швидка комбінація Бранда та Беллінгема у стіночку, дотепне пропускання м'яча Себастьеном Алле, що вперше вийшов в основі, та влучний прийом із ударом Адеємі. Німець непогано розпочинає другу половину сезону, а в першому колі його взяття воріт саме проти Леверкузена було переписано на автогол, отже історичне коло замкнулося.

В другому таймі простріл тепер вже з лівого фланга від Вольфа приніс постріл Джеремі Фрімпонга по своїм воротам й вирішив питання на користь гостей. Баєр декілька разів зумів огризнутися, проте Боруссія завдяки Кобелю та концентрації втримала перевагу та уникла вельми нервової кінцівки.

"Фармацевти" в порядку навіть не дивлячись на поразку, а команда Едіна Терзіча скоротила відставання від Баварії до усього трьох очок. Чи вдасться розвинути локальний успіх?

- Лейпциг розпочав тур перемогою над Штутгартом (2:1). Ефектним дуплетом відмітився Домінік Собослаї, а супернику вдалося лише скоротити відставання завдяки пенальті Кріса Фюріха.

- Вольфсбург перервав довгу безпрограшну серію, програвши Вердеру з мінімальним рахунком (1:2). Дублем відмітився один з головних бомбардирів Бундесліги Ніклас Фюллькруг.

- Гладбах не залишив каменя на камені від Гоффенгайма (4:1). Даніель Фарке проводить блискучу роботу у керма "жеребців", котра помітно контрастує з періодом Адді Гюттера. Героєм зустрічі став Йонас Гофманн, який забив дубль й віддав асист на партнера Штіндля, що технічно в дотик не залишив жодного шансу Оліверу Бауманну. Боруссія поступово повертається у гонку за четвірку.

- Майнц дуже непогано розпочинає новий рік. Цього разу "карнавальники" достойно розібралися із непоступливим Бохумом, який тільки но розпочав шлях з зони вильоту (5:2). Основною фігурою став Карім Онісіво, що оформив 3 подарунки рурцям. Команда Бо Свенссона зіграла внічию з міцним Штутгартом, потім провела достойний матч з Дортмундом, тепер подібний вдалий результат. Є вірогідність, що незабаром клубу вдасться відірватися на безпечну відстань від головних аутсайдерів сезону в обличчі Шальке та берлінської Герти.

- Фрайбург розібрався з Аугсбургом (3:1). Одним матчем "фуггери" нівелювали цінність перемоги проти гладбахської Боруссії минулого туру. Особливо образливо, що перший м'яч забив колишній форвард скромної команди Міхаель Грегоріч. Фантастично цікаві хлопці Штрайха ж довели, що 0:5 від Вольфсбурга були лише одиничною неприємною аномалією.

- Баварія знову не зуміла перемогти, цього разу оступившись на Айнтрахті (1:1). Команда виглядала переконливіше за франкфуртців, мала декілька доволі небезпечних моментів. Наприклад, у першому таймі лише реакція Кевіна Траппа дозволила гостям не пропустити. Мюнхенці також відкрили рахунок у матчі, коли захисники залишили одного Сане у центрі штрафного майданчика. Проте у середині другого тайму команді Гласнера вдалася контратака, що завершилася голом Коло Муані. Звісно, кого ж ще у подібний відповідальний момент (не зміг колишній воротар Зоммер лишиться непробивним проти минулого клуба). Зверніть увагу на те, як саме та хто розвернув цю атаку блискучим пасом на Камаду, та довів її до розуму. Таким чином, відставання конкурентів тане на очах. Незабаром повертається Ліга чемпіонів.

- Кельн та Шальке голів не забили (0:0). Гості "козлики" не зуміли здолати "кобальтових" з їхньою поганою оборонную грою.

- Лейпциг на сьогоднішній день не має поразок проти Штутгарта в 10 зустрічах Бундесліги (W8, D2).

- Штутгарт 19 виїзних матчів не перемагає в Бундеслізі.

- Фюллькруг вшосте в цьому сезоні вивів Вердер вперед, це найкращий результат у лізі.

- Кевін Паредес забив свій перший гол у Бундеслізі.

- Духі забив чотири голи в Бундеслізі в цьому сезоні, і всі вони головою.

- Герта програла лише тричі в перших дев'яти іграх Бундесліги цієї кампанії, але з тих пір вона програла сім з наступних дев'яти.

- 18-річний півзахисник Гоффенгайма Умут Тохумку дебютував у Бундеслізі.

- Штіндль зробив тут свою шосту результативну передачу в сезоні.

- На рахунку Лі з Майнца чотири голи в 18 матчах цього сезону, стільки ж він забив у перших 27 іграх Бундесліги.

- Бохум випередив Шальке (який грає в неділю) як найдирявіший захист дивізіону з 44 пропущеними м'ячами.

- П'ятий гол Беріши в сезоні став його першим на виїзді.

- Фрайбург не програє в крайніх дев'яти іграх Бундесліги проти Аугсбурга, причому п'ять із шести перемог припали на п'ять крайніх матчів.

- У цьому сезоні Рандал Коло Муані забив більше голів, ніж будь-який інший гравець Бундесліги, забивши 7 і віддавши 10 результативних передач.

- Баварія ніколи не програвала, коли забивав Сане.

- Шальке Гельзенкірхен має найгіршу атаку у вищому дивізіоні – лише 14 голів, принаймні на три менше, ніж будь-яка інша команда.

- Кельн не програє в дев’яти іграх Бундесліги проти Шальке, а попередній раз програв на Фельтінс-Арені у 2011 році.

- Дортмунд виграв вісім зустрічей проти Баєра в попередніх матчах.

- Леверкузен Алонсо вперше програв на Бай-Арені (4 перемоги, 1 нічия), незважаючи на те, що під керівництвом іспанського тренера він виконав рекордні 20 ударів по воротах.

Домінік Собослаї (Лейпциг)

Домінік Собослаї (Лейпциг) – переможний дубль у ворота Штутгарта

Ніклас Фюллькруг (Вердер) – переможний дубль у ворота Вольфсбурга, що перервав вражаючу переможну серію суперника

Йонас Гофманн та Ларс Штіндль (Боруссія Менхенгладбах) – 2+1 та 0+2 у непростому поєдинку з Гоффенгаймом

Карім Онісіво (Майнц) – хет-трик Бохуму

Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд) – переможний гол Баєру, а також блискучий матч



